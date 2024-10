Júlia Simoura é a quinta eliminada de A Fazenda 16 com 22,15% dos votos

Júlia Simoura foi a quinta eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 22,15% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.





Fernando Presto, primeiro salvo, e Luana Targino seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na quinta roça.





"Fer, você joga flertando com o sincericídio. Vai pro embate, sempre no limite. Por falta de sorte, você foi se desentender logo quem está com o poder", disse.





"Júlia, você joga com clareza, muita garra, fala muito bem. Seu passado te trouxe até aqui e seu futuro tá nas mãos do público", completou.





"Luana, você tem lua no nome mas queima feito com o sol. E ai de quem falar dos seus. Você vai pra cima e bate de frente. Por causa dessas escolhas, você sobrou no Resta Um", apontou Galisteu.





"Roceiros, a gente só pode escrever o neste sábado (26) se fizer as pazes com o nesta quinta-feira (24). O tempo não para. Boa sorte para vocês", finalizou.