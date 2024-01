Juninho Antônio, motoboy, é confirmado no BBB 24

Juninho Antônio, motoboy do Rio de Janeiro, é o novo participante do BBB 24. Ele foi confirmado no programa de estreia do reality show da Globo nesta segunda (8).





Formado em Ciências Contábeis, o motoqueiro de 42 anos atua na área por falta de oportunidades. Mas se orgulha da sua história: ele mesmo, com seu próprio esforço, comprou o terreno e construiu sua própria casa.

Torcedor do Vasco, ele frequenta jogos e também gosta de cultura nerd, tanto que fez uma tatuagem de um doente para se proteger de todo o mal, inclusive dos perigos de sua profissão.





"Para evitar problemas nas ruas. Já que eu não era tão forte na época, eu pensei: Vou fazer uma tatuagem feia para assustar", disse. Seu maior ídolo é o ator Arnold Schwarzenegger.





Uma inspiração para a sua vida é a atriz Dercy Gonçalves (1907-2008). "Por sua postura de natureza rebelde em uma época em que mulheres não tinham voz no Brasil", afirma.