Juninho Bill vence Prova de Fogo em A Fazenda 16

Na Prova de Fogo, que envolvia montar bandeiras de países, Juninho Bill levou a melhor. O ex-Trem da Alegria ganhou poderes que poderão mudar drasticamente a formação de roça da próxima terça-feira (5).

Gizelly Bicalho e Gilsão perderam a prova e foram direto para a baia. Gizelly escolheu puxar Vanessa e Juninho mandou Yuri para dormir no desconforto.

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.