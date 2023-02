Key reclama da proximidade de Larissa com Gustavo durante festa do líder no BBB 23

Durante a festa do Líder Gustavo no BBB 23, Fred Nicácio chamou Key Alves para conversar e disse que viu Larissa muito próxima de Cowboy.





Após a fala do médico, a atleta comentou: "Bicho, me desculpa. Tenho uma intuição muito f*da e eu sinto, vejo que ela dá em cima dele".

Nicácio: "Ele tava dançando e ela: 'Pega um shotinho'. E deu na boquinha dele. E eu só olhando"

Key: "O [Cezar] Black chegou para mim e falou: 'Tá vendo ela em cima dele?'. Eu sinto que ela dá em cima dele [Gustavo]"

Nicácio: "É f*da porque não pode falar nada, porque é tudo na amizade, na brincadeira. Eu brinco com todo mundo, mas a gente aprende a ler as intenções e não as ações"





Key: "Não vejo ela fazendo isso com todo mundo, só com ele"

Minutos depois, Gustavo foi conversar com a affair, que estava sentada em um canto da festa. Na ocasião, Key prometeu: "Se ela [Larissa] chegar mais uma ver para te dar um shot, vou falar com ela".