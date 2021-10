Leandro Hassum avalia menu de sobremesas no próximo episódio de MasterChef

A Band apresenta na próxima terça-feira (2), às 22h30, o 18º episódio do MasterChef Brasil. Na primeira prova da noite, os participantes serão divididos em três times. Cada um terá de fazer um menu de três passos somente com sobremesas, uma tendência inovadora que vem crescendo e faz sucesso em restaurantes pelo mundo todo, explorando a confeitaria e suas delícias.

Na apresentação, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça mostram exemplos de cardápios que possuem coerência e harmonia entre todos os ingredientes e criam uma sequência lógica de sabores que se complementam e formam uma experiência única. Para ajudar na avaliação, a atração recebe o ator e comediante Leandro Hassum, que é um apaixonado por doces. O convidado conta diversas histórias e ajuda a amenizar o clima de tensão que toma conta da cozinha. Ao final do desafio, a melhor equipe garante mais uma semana na competição.

Antes do desafio derradeiro, alguns concorrentes terão uma segunda chance em uma degustação de vinhos e espumantes. Cada um deverá experimentar as bebidas e identificar quais substâncias compõem seus aromas. A proposta demanda muita atenção, conhecimento e concentração. Quem tiver mais acertos, se livra da berlinda.





Na prova de eliminação, os competidores que não conseguirem subir ao mezanino terão de reproduzir uma das iguarias de um profissional que trabalha com sabores da Amazônia, o chef Felipe Schaedler. Ele ficou famoso ao transformar ingredientes típicos e locais em pratos de alta gastronomia.

Schaedler dá uma aula para os participantes de como cozinhar sua receita autoral, a quinhapira de peixe com cogumelo yanomami, e deixa os cozinheiros assustados por terem de trabalhar com produtos que nunca viram antes. Para piorar a situação, o tempo será ainda mais apertado. Quem for o autor da pior versão, terá de dar adeus ao sonho de ser o próximo MasterChef Brasil.