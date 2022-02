Lexa reencontra Arthur Aguiar do BBB 22 após revelar traições a Maíra Cardi

A cantora Lexa reencontra neste sábado (26) o ator Arthur Aguiar, 38, após revelar as traições dele à influenciadora e coach Maíra Cardi. Ela agita o baile de Carnaval pop do BBB 22 (Globo) acompanhada do cantor Matheus Carilho. A Banda Eva também se apresenta na festa.



No repertório de Lexa, ela canta os sucessos "Sapequinha" e "Só Depois do Carnaval". O cantor Matheus Carilho, que se apresenta com a cantora, diz que é fã do programa e não esconde a empolgação de participar. "Estar lá parece surreal, ainda mais no carnaval. Quero levar essa energia para dentro da casa e fazer uma festa linda com todos", diz Carilho.



A Banda Eva canta os sucessos da carreira, como as músicas "Arerê" e "Beleza Rara". O vocalista da banda Felipe Pezzoni diz que a banda está muito animada em se apresentar dentro do reality. "Em um carnaval super atípico como este poder fazer esse show, levar essa alegria para todo mundo que vai estar assistindo, para os brothers que estão lá confinados, vai ser um grande presente para a gente.



Na festa, os brothers vão encontrar uma decoração típica de Carnaval com objetos coloridos e metalizados, papel picado, confete e serpentina. Eles também poderão se jogar em uma piscina de bolas com projeções na área da festa. No figurino, peças em cores neon e adereços variados prometem deixar os looks dos foliões mais descolados.