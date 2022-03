Lucas Bissoli, o Barão da Piscadinha, é o décimo eliminado do BBB 22 com 77,54% dos votos na noite desta terça-feira (29). O brother disputava a permanência na casa mais vigiada do Brasil com Paulo André e Pedro Scooby. PA recebeu apenas 4,41% dos votos e Scooby, 18,05%.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O paredão foi formado no último domingo (27) da seguinte forma: Lina, a líder, indicou PA, após o atleta imunizar Arthur Aguiar. Lucas recebeu seis votos dos brothers no confessionário e foi o mais votado pela casa. Scooby, apesar de ter recebido apenas dois votos, também foi para o paredão.

Continua depois da publicidade





Conforme a dinâmina da semana, os dois mais votados iriam direto para a berlinda. No entanto, o mais votado teve direito a um contragolpe. Lucas puxou Eliezer. Seguiram para a prova Bate-Volta Lucas, Eliezer e Scooby.





A prova deste domingo era de basquete. Os brothers tinham que acertar cinco vezes as bolas na cesta. Foram algumas rodadas e Lucas e Eliezer estavam levando a melhor. No entanto, Eli conseguiu acertar a última bola e se salvou do paredão.





Antes da saída de Lucas, Paulo Vieira postou no Twitter sobre a maldição da Eslovênia de rosa e ao lado do emparedado.

Continua depois da publicidade