Lucas diz que Eliezer mentiu em Jogo da Discórdia no BBB 22

O Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 22 (Globo) nesta segunda-feira (7) parece ter causado um descontentamento em alguns brothers. Lucas e Linn da Quebrada conversaram e desenrolaram os acontecimentos após a dinâmica.

O brother afirmou estar magoado ao ser apontado como incoerente por Eliezer e explica sua maneira de jogar junto com as sisters.

"Minha consciência está tranquila, o que eu posso fazer... O grupo de vocês eu nem olho, não é opção de voto. Botei vocês no meu VIP e se eu for de novo, vou botar a Jessi também", disse o brother.





"Cada um tem uma jornada aqui na casa. Saiu Brunna, saiu Tiago, saiu Bárbara... De repente, se eles estivessem aqui na casa ainda, eu estaria igual a Jessi, com opções de voto. Só que aconteceu deles saírem e essa semana eu tive que me posicionar e acabei votando no Eli para proteger o Gustavo. Foi opção minha. Da mesma forma que ele votaria para proteger o quarto dele...", explicou o capixaba.