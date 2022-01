Luciano é o 'famoso' primeiro eliminado do BBB 22 com 49,31% dos votos

O brother Luciano torna-se o 'famoso' primeiro eliminado do BBB 22 na noite desta terça-feira (25). Ele recebeu 49,31% dos votos. O ator e bailarino Luciano estava emparedado com a cantora Naiara Azevedo e a modelo e designer de unhas Natália Deodato. Natália teve 34,89% e Naiara, 15,8%.

Tadeu Schmidt fez seu primeiro discurso de eliminação na casa do BBB. "Éramos 20 e, quando terminar, seremos 19. Quando eu vi esse Paredão e esses emparedados, a pergunta que me veio à cabeça foi: 'O que você quer?'.

"É possível gostar de todo mundo o tempo todo? Quem só quer curtir aí dentro acha que as pessoas estão curtindo aqui fora? Então, o que você quer? 1,5 milhão, quer vencer, quer dizer para todo mundo que ganhou o BBB? Quer mudar a vida ou uns dias de férias em uma casa cheia de câmeras (...) Isso pode valer para qualquer um, mas para quem está no Paredão essa pergunta é muito especial. Quer se expor, quer dinheiro, quer fama?", ressaltou.





Schmidt continuou: "Já pensou entrar no BBB, algum tão difícil e concorrido, e perceber que não adiantou de nada. Passar uns dias aí dentro e ver que nada mudou aqui fora. E você desperdiçou a chance porque não sabia direito o que queria. Isso pode valer para qualquer um, mas para quem está no Paredão, essa pergunta é muito especial. O que você quer? Quer se descobrir, quer melhorar, quer se expor, quer falar, quer dinheiro, quer fama? Quer ir embora ou quer ficar?".





"Ou pior, você já parou pra pensar se você está querendo a coisa certa. Você sai do BBB hoje sem conseguir o que queria. Ou pelo menos não da forma que você queria. Mas tem a vida toda aqui fora para lutar pelo que realmente vai te fazer feliz. Quem sai do BBB hoje é você, Luciano", anunciou o apresentador.



Luciano sempre destacou seu sonho e seu objetivo de ser famoso, de querer fama. No entanto, Tadeu destacou que o eliminado da noite poderia conquistar seu objetivo fora da casa. Ao receber a notícia da eliminação, o brother mandou um recado para sua mãe: "Mãe, está tudo bem".





Já no palco após sua saída da casa, Tadeu afirma que agora o brother poderá viver o sonho que ele quiser. Luciano segue para o Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann no Globoplay.