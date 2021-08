Marcos Mion diz querer levar adiante legado de Luciano Huck

Loucura, loucura, loucura... O bordão que Luciano Huck, 49, consagrou ao longo de mais de 20 anos à frente do Caldeirão (Globo) parece que vai continuar dando a tônica do programa. Pelo menos no que depender de Marcos Mion, 42, novo apresentador da atração.

"O que eu posso garantir é alegria, alto astral, risadas, ritmo, diversão, um tanto de loucura e a felicidade que cai bem num sábado à tarde", diz o ator e comunicador, que volta à emissora onde estreou em 1999 no seriado "Sandy e Junior". De lá para cá, ele passou por MTV, Band e Record.



Desta última, saiu no ano passado após supostos desentendimentos com o diretor Rodrigo Carelli, 53, que comanda o reality show A Fazenda. Na época, ele foi logo apontado pelo público como uma ótima opção para o No Limite, que acabou ficando com André Marques.

O apresentador assinou com a Netflix e tudo parecia estar se acomodando. Até que a Globo resolveu antecipar a saída de Faustão do ar –o apresentador vai para a Band–, o que ocasionou uma dança das cadeiras na emissora, com Huck passando para o domingo, e deixando disponível os sábados à tarde.

Oficialmente, Mion comada o Caldeirão apenas até o final deste ano. Em 2022, ele deve se dedicar a um programa no canal pago Multishow, enquanto o programa deve ganhar novo apresentador. Mesmo assim, o apresentador se mostrou extremamente feliz com a oportunidade.



"A sensação é a de realizar um sonho alimentado por anos que, por diversas vezes, pareceu distante e até impossível, criando um arco de desafio e conquista digno de um filme de Hollywood, ou melhor, da Globo Filmes", compara. "O convite veio na hora certa, de um jeito perfeito."

O entusiamo é tanto que virou quase sinônimo da palavra nas redes sociais. Tudo o que Mion vem compartilhando sobre a nova rotina é motivo para comemoração por parte dos fãs.

"É algo inacreditável o carinho e torcida da galera da internet para eu ir para a Globo", surpreende-se. "A cada movimentação na emissora, eles colocavam meu nome nos assuntos mais comentados das redes sociais dizendo: "Agora é o Mion'. Isso não tem preço!"



"É aquela história do sonho que, ao ser compartilhado, torna-se realidade", afirma. "Eu divido essa vitória, esse sonho, com todos que já comentaram nas redes a meu favor, que fizeram campanha, votaram em enquete e que hoje acompanham cada passo que dou na minha carreira. Me sinto muito abençoado e honrado de ter todo esse apoio da galera!"

O apresentador diz que não teme a responsabilidade que é comandar um programa que, há 20 anos e com o mesmo apresentador, lidera a audiência em sua faixa de horário. "Tudo que há de difícil nesta experiência nova me dá muito prazer", afirma.

"Quando você ama o que faz, tem experiência e é preparado para aquilo, os desafios viram apenas características do trabalho, viram motivação", avalia. "Levar adiante o legado deixado pelo Luciano Huck nesse horário é uma das coisas que mais me motivam."