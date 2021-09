Marrone é o quarto desmascarado no The Masked Singer

Diferente dos episódios anteriores do reality musical, os jurados acertaram quem era o mascarado. Simone Mendes, 37, teve o palpite certeiro e foi acompanhada pelos jurados Rodrigo Lombardi, 44, o humorista Eduardo Sterblich, 34, e Gil do Vigor.

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, foi o quarto eliminado do reality musical The Masked Singer (TV Globo). Fantasiado de Boi-Bumbá, ele encantou o júri ao cantar o clássico "Evidências", da dupla Chitãozinho e Xororó.

No episódio anterior do reality, o desmascarado foi ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, 49, que estava mascarado de coqueiro. Ele cantou o pagode "Me Apaixonei pela Pessoa Errada", do Exaltasamba.

Emocionado, Marcelinho lembrou sua história de superação e disse que se um filho de gari venceu no esporte e na educação qualquer pessoa pode chegar lá. "Eu nunca cantei na minha vida. Não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário na minha vida. Eu fiz aula de canto", disse.

