MasterChef Brasil recebe campeões das temporadas anteriores em prova de eliminação

A Band apresenta na próxima terça-feira (16), às 22h30, o 20º episódio do MasterChef Brasil. Dessa vez, os cozinheiros amadores encaram uma das provas mais temidas do programa, com um ingrediente que é muito amado no Brasil: o chocolate. Trabalhar com a iguaria demanda técnica e precisão em todos os processos, o que deixa os participantes com os nervos à flor da pele. Logo no início, Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin destacam a importância da apresentação e de se conquistar o cliente primeiro pelo visual.

Depois de mostrarem um entremet, uma tartelete e um terrário de chocolate, que surge em meio a uma cortina de fumaça, os jurados anunciam que os competidores terão de fazer uma sobremesa que traga alguma surpresa. Para ajudá-los na prova, Ana Paula Padrão chama um convidado que sabe tudo sobre o assunto, o chocolatier Alê Costa. O profissional dá dicas de como preparar as receitas e revela que, além de se salvar da eliminação e garantir mais uma semana no jogo, o vencedor vai ter sua criação incluída no cardápio de seu novo hotel.

Na prova de eliminação, os concorrentes serão desafiados a reproduzir com excelência pratos autorais dos campeões das temporadas anteriores. Além de conquistar o paladar dos jurados, eles vão precisar agradar os verdadeiros criadores. Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi e Rodrigo Massoni retornam à cozinha mais famosa do país para dar dicas aos aspirantes a chef. Durante o bate-papo, eles relembram momentos importantes que viveram no talent show e como mudaram de vida após a trajetória no programa.





Ao final do tempo de prova, cada ex-participante experimenta seu prato junto com os chefs que, em seguida, revelam o eliminado da noite.





Premiação

Além do troféu, grande símbolo do melhor chef amador do país, a SumUp irá rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. A empresa também vai oferecer ao vencedor de cada prova individual um prêmio de mil reais. O novo MasterChef Brasil ganhará da Amazon R$ 5 mil em compras por mês, durante um ano, para ser usado na loja amazon.com.br.





Já a Claro vai levá-lo com um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível, com o intuito de conectá-lo com tudo o que mais ama. A Britânia dará ao vencedor produtos dignos de chef, enquanto a Brastemp o presenteará com uma cozinha completa da linha Gourmand. Já a Seara convidará o vencedor a participar do time de Chefs Influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas.





O grande campeão ainda terá a oportunidade de fazer um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.





O MasterChef Brasil é uma coprodução Band/Endemol Shine Brasil/Discovery Home & Health baseada no formato da Endemol Shine Group. O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h40, no canal Discovery Home & Health.