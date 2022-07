MasterChef: cozinheiros terão de preparar prato com piranhas

Na primeira prova da noite, os participantes serão divididos em grupos para produzir 150 cupcakes que serão entregues para fãs do programa





O MasterChef Brasil inicia uma nova fase a partir da próxima terça-feira (19), depois de Fernanda desbancar sete concorrentes, vencer a repescagem e retomar sua vaga no programa.

No primeiro desafio do 10º episódio, os nove sobreviventes irão encarar mais uma prova em equipe. A confusão já começa na hora da divisão dos times. Quem sobrar será obrigado a decidir para qual grupo quer ir, causando um desconforto com os adversários, que vão enfrentar as dificuldades da competição com um integrante a menos.





Na dinâmica, os competidores precisam preparar 150 cupcakes com no mínimo dois sabores e coberturas diferentes. Embora pareça simples, o famoso bolinho, que se popularizou nos Estados Unidos antes de ganhar o mundo, demanda muita técnica e capricho na hora da decoração. A grande quantidade a ser produzida coloca à prova toda a organização e desempenho dos cozinheiros amadores. A responsabilidade fica ainda maior quando eles descobrem que todos os doces serão entregues para grandes fãs do talent show da Band. O time que se sair melhor garante mais uma semana no jogo.





No desafio final, os perdedores vão ter de trabalhar com um ingrediente que coloca medo em muita gente. As piranhas, peixe brasileiro que ainda é pouco explorado nas nossas cozinhas, serão as grandes protagonistas da noite. Com um sabor marcante e muitas espinhas, elas demandam conhecimento e dedicação de quem quiser continuar na disputa.

Para inspirá-los, os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça apresentam diversas opções que podem levar a iguaria, como moqueca, caldinho, croquete, nhoque com ragu de piranha, entre outros. Os participantes podem escolher qualquer receita, desde que sejam criativos e ousados. O autor do pior prato deixa a competição.