Mumuzinho quer comandar Big Brother e ganha torcida de Tiago Leifert

O cantor Mumuzinho, 37, diz ter muita vontade de ser o novo apresentador do Big Brother Brasil. Segundo ele, porém, falta coragem para dizer isso ao diretor Boninho.

Em entrevista ao canal de Rica Perrone no YouTube, o músico deu mais detalhes desse sonho. "Não sou contratado da casa [TV Globo], sou por obra, quero ter mais oportunidades lá dentro. Quero ser apresentador do Big Brother", disse.

Foi então que Perrone fez uma ligação de vídeo para Tiago Leifert, o antigo apresentador do reality que recentemente anunciou sua saída da Globo. E Mumuzinho ganhou apoio.





"Você está ligado como é o esquema lá: são 24 horas. Não tem lazer, praia, futebol, nada. Eu apoio a nomeação de Mumu para apresentar o BBB com textão toda terça-feira e jogo da discórdia", disse Leifert.

Na sequência, ele deu um conselho. "Mas vou te dar uma dica: fala com o Boninho e faz minha trajetória. Começa no The Voice, quando você pegar o jeito, dá o próximo passo", emendou.





Mumuzinho disse que tem estudado televisão e o uso de ponto eletrônico e o TP, equipamento com tudo o que um apresentador tem de falar na hora que estiver na frente da câmera. Mas Leifert revelou que nunca precisou desses artifícios.





"Não uso TP. As poucas vezes que usei no BBB foram quando era algum pedido especial de patrocinador que eu não podia errar. Apresentei o Domingão sem TP e sem ponto eletrônico", finalizou.





O Big Brother Brasil 22 ainda não tem apresentador definido. A afirmação é da Globo ao ser questionada sobre boatos de que a emissora teria convidado o jornalista Tadeu Schmidt para substituir Tiago Leifert no reality show.





"Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022", afirmou comunicado da Globo, contrariando as notícias que chegaram a ser veiculadas nas redes sociais sobre a saída de Schmidt do Fantástico para fazer o BBB.





Desde as últimas semanas, Schmidt tem sido apontado como um possível substituto de Leifert, que anunciou sua saída da emissora após 15 anos. O jornalista manteria o perfil de apresentadores do reality, seguindo os passos de Pedro Bial e Leifert.