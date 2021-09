Mussunzinho, no ar com 'Malhação', é confirmado em A Fazenda 13

Antônio Carlos Bernardes, 28, mais conhecido como Mussunzinho, foi confirmado como parte do elenco da nova temporada do reality A Fazenda (Record). O artista utilizou o nome artístico em homenagem ao pai, o humorista Mussum (1941-1994), entre os anos de 2005 e 2009.



O ator já esteve em produções como "Salve Jorge" (Globo, 2012-2013) e "Malhação – Sonhos" (Globo, 2014-2015) atualmente em reprise, e faz parte do elenco da série "Impuros" desde 2018. Mussunzinho é casado há três anos e tem um filho de 1 ano e 3 meses.

"Nessa Fazenda quero deixar verdade, alma e coração aberto. Meu público só me conhece por personagens e agora terão a chance de me conhecer mais", disse ele em entrevista a Record no programa Hoje em Dia.

No reality, promete que irá se divertir, mas terá responsabilidades. "Sou cervejeiro, gosto de birita, mas é bem tranquilo", afirma. "Eu lavo louça de boa e às vezes eu fujo do banho, um dia sim e outro não, talvez", brinca o artista.





Para ele, o programa será uma oportunidade do público o conhecer melhor, para além de seus personagens de séries e novelas. "Não tenho vida tão aberta na mídia. Essa é a chance de o público conhecer o Antônio Carlos e como ele age, aproxima. Muito válido."