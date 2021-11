Naiara Azevedo no BBB? Saiba o que é fato e o que é fake

As especulações sobre os próximos confinados do BBB 22 já começaram. A cantora Naiara Azevedo foi uma das primeiras que foram mencionadas como possíveis participante do Camarote. Nesta sexta-feira (19), Léo Dias confirmou a participação da artista. Após a repercussão, ela usou as redes sociais para se manifestar e negou a participação.

Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora usou um tom humorado para falar com os fãs. “Acabei de ver aqui a notícia mais descabida que eu já poderia ter lido na minha vida. A única coisa que eu tenho confirmada para passar para vocês é a minha agenda de shows para dezembro, janeiro, fevereiro e março, que está lotada, está bombando. Inclusive, nós temos até a possibilidade de uma turnê fora do Brasil em fevereiro. Então, 'BBB ' não vai rolar".

Ela agradeceu o carinho das pessoas que mandaram apoio e gostaram da ideia, e complementou que vai estar aqui fora “dando pitaco, votando. E é só isso".