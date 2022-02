Naiara diz que vai castigar Jade com o monstro caso ganhe o anjo no BBB

A liderança de Jade Picon mal começou e já agitou o BBB 22 (Globo). A influenciadora venceu a prova do líder desta quinta-feira (3) e antes mesmo de definir quem ficaria no seu VIP e na xepa, ela precisou escolher quatro pessoas para enfrentar quatro consequências diferentes –sem saber quais seriam.

Jade escolheu Naiara Azevedo, Lucas, Jessilane e Natália, e quem acabou se dando mal foi a cantora sertaneja, que escolheu a consequência do paredão. Natália ganhou a imunidade, Lucas foi para o VI e Jessilane continuou na xepa.

A indicação direta ao paredão não agradou Naiara, que já disputou a berlinda logo na primeira semana do programa. Em conversa com Douglas Silva e Tiago Abravanel durante a madrugada desta sexta (4), a artista disse que se puder disputar a prova do anjo no sábado e ganhar, irá indicar Jade para o castigo do monstro, e consequentemente a colocando na xepa.





A conversa começou com o neto do Silvio Santos, 91, falando sobre essa possibilidade. "Não tô dando ideia de nada, pelo amor de Deus.. não porque ela [Naiara] é a minha amiga, mas se ela puder jogar o anjo e o anjo não for autoimune e está no paredão direto, ela poderia arriscar e jogar o líder direto no monstro e tirar o líder do VIP", disse o ator.





"Mas se eu puder jogar é claro que vou fazer isso, não é nem que você está dando ideia. Eu já pensei nisso. Eu daria o monstro pra ela sem pensar duas vezes", afirmou Naiara, que também disse que irá "tacar fogo" se voltar do paredão.

A prova do anjo acontece no sábado (5), e quem vencer estará automaticamente imune no paredão, que será formado no domingo. Além disso, o anjo poderá imunizar uma pessoa na votação e terá peso dois em seu voto.





Além do DG e Tiago Abravanel, Naiara Azevedo já revelou para Lucas, Linn da Quebrada, Natália e Jessilane que pretende colocar Jade no Monstro. Os brothers deram risada e cogitaram as possibilidades caso isso ocorrá.





"Será que se der o monstro pra ela, não vai ter festa do líder?", questionou o Lucas. "Será que vai ser muita maldade ou vai ser engraçado?", alfinetou Naiara.





Aqui fora, os telespectadores já estão comentando sobre a decisão da cantora. "Tomara que seja sorteio e ela não participe. Isso já é maldade e inveja", criticou uma internauta no Twitter. "Minha expectativa de entretenimento da semana", escreveu outro.