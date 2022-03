Natália, do BBB, discute com Lina, joga cadeiras e é carregada por brothers

Depois de demonstrar seu descontentamento com as comadres para Eslovênia, Natália saiu da Festa do Líder Lucas com pouco menos de 2 horas, e foi ao Quarto Grunge desabafar com Jessilane e Linn da Quebrada. A designer de unhas reforçou sobre ter sido ignorada pelas sisters e diz. Após discutir com Lina, a sister perdeu o controle e começou a chutar portas e jogar cadeiras na cozinha da casa.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Lina, eu falei com você que eu senti que muitas das vezes não é questão só de ser desleal. É a sensação de que você estava afastando ela de mim", disse Natália para Lina ao iniciar a discussão.

Continua depois da publicidade

Natália seguiu demonstrando seu descontentamento com suas aliadas na disputa por R$ 1,5 milhão, mas também demonstrou seu afeto.





"Eu amo vocês duas. Eu quero falar! Agora é o meu momento de fala. Eu amo você com as suas particularidades, com tudo que você é. Mesmo às vezes você me interrompendo e me ignorando. Eu não me importo com isso. É isso que eu tenho para te falar. Eu amo a Jessi indiferentemente de todas as nossas diferenças", disse a mineira.





Lina tenta acalmar a participante e pede para ela ouvi-la. Natália retruca e diz que só vai ouvir depois que terminar de falar. "A Jessi é uma pessoa que eu sinto muitos ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem".

Continua depois da publicidade





Lina afirma: "Vou te falar porque você me chamou de desleal. Você falou que eu estava tentando te afastar da festa". Natália insiste em falar que Linn foi desleal: "Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", diz a sister aos gritos.





Motivada por uma possível crise de ciúmes da mineira, por conta da aproximação da cantora com a bióloga, a discussão ficou mais acalorada.





Linn da Quebrada confronta a mineira: "Natália, você me chamou de desleal. Você falou que eu estava tentando te afastar da Jessilane". "Eu falei que achei que muitas vezes você pudesse ser desleal...", interrompe a designer de unhas. "Eu não vou falar mais...", diz a cantora, se afastando.





Natália levanta o tom e dispara: "Mas você vai ter que ouvir. Eu não nego o que eu falei. Eu falei sim que você pudesse ser desleal, eu sentia sim ciúmes da Jessi e eu achei que você queria afastar ela de mim. E eu falei isso para você, eu não fui falsa. Eu falei com você."





Linn da Quebrada chora enquanto escuta a mineira. "Eu estou mentindo? Olha nos meus olhos e fala que eu

estou mentindo?", diz Natália.





Após a discussão, Linn da Quebrada cai aos prantos. Jessilane tenta acalmar Natália, mas a designer de unhas perde o controle e parte e grita para Lina: "Eu te julguei? Eu te julguei?"





Sozinhas no quarto, a mineira grita com Jessilane: "Eu não critiquei ela, eu não julguei ela, não fiz nada contra ela. Não fico calma, não fico! Eu não fiz nada contra ela."