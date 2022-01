Natália já se inscreveu 4 vezes para BBB e diz ser 'controladora'

A modelo e designer Natália Deodato, 22, é mais uma confirmada para o grupo Pipoca da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). Ela voltou a trabalhar com sua mãe durante a pandemia e revela o sonho de ser atriz. "Sou um pouquinho controladora e dominadora", afirma.

A mineira conta que adora samba e funk, e revela que sempre se posiciona quando necessário. Ela conta que se inscrevia no BBB desde os 18 anos, e que agora irá "lutar até o fim com todas as minhas forças para ganhar esse prêmio".

Ela conta que no jogo fará o estilo competitiva, e que nada poderá a intimidar. A jovem está solteira, e afirma estar "tocando o gado". Natália não busca um relacionamento atualmente, mas revela que está se permitindo conhecer pessoas.





"Eu tenho 22 anos e já vivi muitas coisas que uma mulher de 30 não viveu. Nada na minha vida foi fácil, sempre foi difícil, mas no final dava certo", diz ela. A mineira ainda conta que demorou para se entender, mas que agora tem uma boa autoestima.





Além de Natália, nomes como Luciano, Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara e Rodrigo foram confirmados no grupo Pipoca. O ator Arthur Aguiar também confirmado do grupo Camarote. A edição começa na próxima segunda-feira (17) e marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.