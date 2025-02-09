No BBB 25, Diego Hypolito diz que prefere não ser dupla da irmã, Daniele

Diego Hypolito afirmou neste sábado (8) que prefere o jogo individual a formar dupla com a irmã, Daniele Hypolito. Os dois ex-ginastas entraram somando forças no BBB 25, da Globo, porque a edição deste ano do programa foi jogada em pares nas primeiras semanas, mas recentemente os participantes foram avisados de que não estão mais unidos no jogo.





"Hoje em dia, claramente, graças a Deus, eu não sou mais dupla... Graças a Deus, não. Perdão, Senhor. Eu prefiro muito mais não ser a dupla da minha irmã", comentou com Guilherme. Em seguida, ele explicou seu raciocínio. "Porque eu posso me posicionar com a Camilla, com você, com fulano, beltrano e ciclano", disse. "Porque eu tenho um ponto de vista que não está batendo."





Segundo o medalhista olímpico, ele precisou se segurar em alguns momentos por causa da irmã, que circula bem entre vários grupos. "Não é que eu não saiba me posicionar, mas quando eu era dupla da minha irmã, eu precisava conversar", disse. "Desrespeito não tenho nunca com ninguém, mas falta de posicionamento é uma coisa que eu não tenho, nunca tive na minha vida."





Diego se referia ao fato de ter discutido com Camilla após reclamar de que Guilherme estava dormindo no chão do Quarto Fantástico. Segundo o ex-atleta, isso o incomodou por considerar o fisioterapeuta uma de suas prioridades na casa.





"As coisas, quando forem com você, elas vão me pegar mais do que quando for com outra pessoa", afirmou. "Eu não consigo, você é uma prioridade minha. Você, depois da minha irmã, é uma prioridade minha no jogo. Ontem eu falei isso para a Gra [Gracyanne Barbosa]. Porque eu amo muito a Gra, mas você conquistou um espaço dentro de mim, no meu coração, que é difícil, agora, alguém pegar."





