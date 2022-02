No BBB, Tiago Abravanel se queixa de Silvio Santos; veja quem vai herdar fortuna

O ator Tiago Abravanel, líder do "Big Brother Brasil 2022" e neto de Silvio Santos, revelou no reality da Globo que se sente distante do avô materno, dono do SBT, e que essa parte da família é muito desunida. Além de dizer que sofreu por nunca ter sido integrado ao entorno do patriarca, ele expôs seu desconforto em relação a declarações homofóbicas da tia Patricia Abravanel.

"Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal -eu, minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos- e o resto da família estava todo mundo junto. Isso dói em mim", ele disse em conversa com Rodrigo, outro participante do reality, contando um dos episódios em que seu núcleo familiar foi excluído pelos demais herdeiros de Silvio Santos.

"Eu ter a tranquilidade de expor isso veio porque eu já vivi um processo de não querer mais me esconder. Por mais que as pessoas idealizem, para mim a capa da revista, a família de margarina, não é real."





Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em 2015, porém, a versão dada por Patricia Abravanel sobre os negócios familiares foi bem diferente. "Um dos nossos pilares é a família", ela disse. Conheça quem são e o que fazem a mulher e as filhas de Silvio Santos no império midiático que o apresentador construiu.





Íris, a matriarca

Atual mulher de Silvio Santos, Íris escreve novelas para o canal de televisão do marido e antes teve uma grife de roupas íntimas nos anos 2000. Começou a escrever "pela dificuldade que meu marido encontrava para trazer autores globais".





Cíntia, a filha número um

Mãe de Tiago Abravanel, a primogênita pertence mais às artes cênicas do que à teledramaturgia. Cíntia administrou o teatro Imprensa por anos. Em 2014, ela se aproximou dos negócios familiares. Foi a responsável por adaptar a novela "Carrossel" para o teatro. "A maturidade traz isso para todos. Inclusive para mim. A gente tem a oportunidade de se descobrir, cada uma na sua maneira", ela disse, na época, à Folha de S.Paulo.





Silvia, a filha número dois

Silvia Abravanel foi quem apareceu à frente do "Bom Dia e Cia", o programa infantil da ​emissora, quando uma determinação judicial proibiu as crianças de gravarem, argumentando que sua jornada de trabalho era inadequada. A diretora do matinal assumiu a função em cima da hora. "Ela ficou bem assustada de ter de encarar esse desafio", disse a madrasta Íris. "Mas está preparada para enfrentar o que vier."





Daniela, a filha número três

A terceira filha é a "dona da grade" do SBT. Entre as suas atribuições como diretora artística e de programação estão contratar apresentadores e escolher novos projetos. Foi ela quem trouxe Eliana de volta para o canal e teve a ideia de reviver "Chiquititas", o maior sucesso de audiência da emissora nos últimos tempos. Pode ser vista com os filhos no trabalho e costuma ter longas conversas com os artistas do SBT. "Ela brinca comigo de vez em quando, diz que estou artista demais e que preciso ir para a igreja", disse Patricia.





Patrícia, a filha número quatro

Quarta filha de Silvio Santos, Patrícia herdou o carisma e o talento do pai para trabalhar em frente às câmeras. "Eu adoro gravar com plateia", disse ela, contrariando a máxima de que filmar com um auditório dá dois trabalhos, o de divertir o espectador e o de divertir as colegas de trabalho, termo que o pai cunhou para a claque. É em Silvio e sua "sensibilidade incrível" que ela se escora para evoluir na apresentação.

"Atualmente, tento ficar mais solta com o teleprompter e ter mais controle das entrevistas gravadas, como se elas fossem ao vivo." A filha número quatro não tem medo do público ao vivo fora do set. Diz se emocionar com fãs e frequenta "cada vez uma igreja" evangélica, para nenhum pastor pensar "que sou ovelha dele". A carreira, disse à época, está só começando. "Ninguém sabe quanto tempo ficarei na TV, então vou indo."





Rebeca, a filha número cinco

"Vim com a caravana do Roque", disse a filha número cinco quando dividiu o palco com o pai, cinco anos atrás. Tinha na verdade vindo de uma escola bilíngue e cursos nos Estados Unidos e na Suíça, que a levaram para a direção da Jequiti, empresa de cosméticos com vendas anuais na casa dos R$ 450 milhões. Foi para explicar os produtos da companhia que Rebeca voltou ao programa do pai em julho de 2015. Mas, de repente, Silvio a deixou sozinha. "Enquanto você continua, eu vou mijar." Rebeca, então bateu palmas e se embananou com prêmios da atração. Teria sido um ensaio de apresentadora? "Foi só uma brincadeira", assegura a irmã Cíntia.





Renata, a filha número seis

"A caçula é um Golias", disse Íris Abravanel, em 2014, se referindo à mais nova (e mais misteriosa) filha. Renata é a vice-presidente do grupo Silvio Santos. Discreta, raramente aparece em público, geralmente em funções corporativas como as convenções de empregados da Jequiti. "Ela é firme, mas muito gentil", disse um funcionário nos corredores do SBT. Numa das raras vezes em que deu entrevista, à Rede TV!, em 2013, falou sobre o ofício. "Eu estou amando, tem sido um privilégio trabalhar mais próxima dele [Silvio Santos]." Renata só se mostra um pouco nas redes sociais. Publica fotos do clã e cria hashtags como #abravafamily, #sistersbychance #friendsbychoice.