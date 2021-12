Noivo de Sthe anuncia separação, e noiva de Gui se diz decepcionada com peão de A Fazenda 13

"Após ver novos vídeos ontem, nos quais minha própria companheira assume -através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento [Aline Mineiro]- alguns atos físicos com o dito 'amigo/irmão' [Dynho], e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera -de forma exacerbada- o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo", começou.

Na noite da última segunda-feira (6), o empresário Victor Igoh anunciou o fim de seu noivado com Sthe Matos. Ele fez um relato pelas redes sociais após se cansar de ver o clima de romance entre sua ex-noiva e Dynho Alves no confinamento.

Ao que tudo indica, serão poucos os participantes de A Fazenda 13 (Record) que sairão do programa com um relacionamento firme do lado de fora.

MC Mirella também definiu que quer se divorciar de Dynho Alves, atualmente confinado em A Fazenda 13 (Record). A funkeira tomou a decisão após ver no reality uma série de trocas de carinhos do marido com a influenciadora Sthe Matos.





"Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo 'fraterna' como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além de público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella", escreveu a funkeira no Twitter.





Mirella considerou reprovável o comportamento do agora ex-marido de trocar carinhos e dormir na mesma cama que a influenciadora no reality. Segundo ela, a decisão de pedir o divórcio foi tomada após analisar o comportamento de Dynho na atração.