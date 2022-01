Nova participante do BBB 22 Eslovênia Marques venceu o Miss Pernambuco e se diz fã de Einstein

A miss Pernambuco e influenciadora digital Eslovênia Marques, 25, é o quinto nome confirmado no Big Brother Brasil 22. Ela diz que tem personalidade forte, sangue quente e é "brigona quando necessário, além de teimosa e justiceira".

Eslovênia nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru, em Pernambuco. Seu pai se inspirou na divisão da Iugoslávia, na década de 1990, para escolher o nome incomum. Em casa, ela é chamada de Duda pelos familiares.

Atualmente, Eslovênia estuda marketing e trabalha como influenciadora digital falando sobre moda, beleza e lifestyle. Mas ela quase se formou em física e é fã do físico Albert Einstein.



Em 2018, ela interrompeu a graduação e venceu o concurso Miss Pernambuco. No mesmo ano, Eslovênia participou do Miss Brasil e ganhou o título de melhor oratória do concurso. A partir da experiência nos concursos de beleza, ela decidiu investir na carreira de influenciadora.



Solteira, ela diz que não falta opção de pretendente, mas qualidade. No BBB 22, Eslovênia diz que vai se divertir, dançar e paquerar. No jogo de convivência, acredita que as muitas versões de si serão um trunfo.

Eslovênia diz que é muito competitiva, calculista e cria estratégias para tudo, mas é sentimental. "Tenho até vergonha de falar o quanto sou competitiva. Batalhei por tudo sozinha na vida. Crio objetivos e vou atrás deles. Mas eu sei que o que vai definir se mereço R$ 1,5 milhão são minhas atitudes."