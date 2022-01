Nova participante do BBB Jessilane é bióloga e promete não ser planta no reality

A TV Globo segue revelando os novos integrandes do time Pipoca nesta sexta-feira (14), ou seja, da cepa dos participantes que não são famosos da 22ª edição do BBB (Big Brother Brasil). A bióloga e professora Jessilane Alves, 26, foi confirmada no reality show e diz que quer tudo, menos sair do programa com fama de planta.



A baiana, de Bom Jesus da Lapa, mora atualmente em Valparaíso de Goiás e recorda que já passou dificuldade financeira quando criança.

“Quando minha irmã e eu éramos crianças, teve situação de comermos feijão com farinha. Minha mãe fazia as bolinhas e dava para a gente. Ela nunca nos deixou passar fome, mas aconteceu de ter muito pouco para comer”, relembra.