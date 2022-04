Paredão Falso: Arthur Aguiar recebe 82,8% dos votos e vai para o Quarto Secreto do BBB 22

O ator Arthur Aguiar recebeu 82,8% dos votos no Paredão Falso da noite desta terça-feira (5) e foi para o Quarto Secreto do BBB 22. O brother competia (sem saber) pelos poderes do quarto secreto da edição deste ano com Gustavo, Linn da Quebrada e Eliezer. Gustavo recebeu 10,54% dos votos. Lina teve 6,26% e Eliezer, 0,4%. O apresentador do Big Brother Brasil iniciou o discurso da "eliminação" da noite dizendo que "chegou a hora". "Quando terminar, não seremos mais nove. E agora mais essa, né. Quatro no Paredão. Se é difícil falar de três, imagina de quatro pessoas. E quanto mais a gente passa, mais a gente vai se apegando, mais difícil dizer adeus", declarou.





"Se sai o Eli, quem ficará responsável por esquecer os nomes de todos, contar as histórias mais loucas e ser o mais azarado? Se sai o Gustavo, quem vai assumir o papel de malvadão, provocador dentro da casa, e diretor do departamento de piadas de tio do pavê? Se sai a Lina, como ficam os trocadilhos? Como ficamos sem a pessoa mais animada das provas? Como fico eu, sabendo que não pude contar que fazemos aniversário no mesmo dia? Se sai o Arthur, vai sobrar pão, gente. Mas quem não vai sentir falta dessa eloquência? Dessa educação? E acima de tudo, se sai o Arthur, quem vai me imitar?", perguntou.

Tadeu continuou com seu discurso. "Quatro pessoas no Paredão, como isso mexe com a votação? Será que uma pessoa a mais é o suficiente para dispersar os votos e provocar um resultado surpreendente? Ou quem sai hoje sairia de qualquer maneira, em um Paredão triplo ou mesmo duplo? Podiam ser nove pessoas no Paredão, se o público decide que é um duelo, vira Paredão duplo. É a batalha entre duas pessoas, as outras viram plateia. É duelo de paixões para decidir quem deve sair. Mas o que essa pessoa fez para gerar essa torcida contra? Algo evidente, que você já pressentia, mas não queria acreditar? Ou algo inimaginável que você só vai descobrir depois que sair?", questionou.

"Pode ser a trajetória inteira desses quase três meses, ou um detalhe, um vacilo, que passou num estalar de dedos que, talvez, você nem tenha percebido. Algo que pode ter sido banal para você aí dentro, mas foi visto de outra forma aqui fora. Entre essas quatro pessoas, não tinha como sair alguém que passou despercebido. Qualquer que fosse o eliminado, seria alguém que por esse ou aquele motivo, marcou essa edição do BBB. E quem sai hoje, marcou muito o BBB 22. Que loucura. Quem sai hoje é você, Arthur", anunciou.





Até este momento tudo parecia uma saída normal para Arthur. Os demais emparedados ficaram surpresos com a eliminação. Assista: