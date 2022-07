Participantes do “MasterChef Brasil” cozinham para 100 integrantes de escolas de samba no próximo episódio

Todo mundo sabe que uma das maiores paixões dos brasileiros é o Carnaval. E para homenagear a festa popular mais conhecida do mundo, o MasterChef Brasil invade o Sambódromo de São Paulo na próxima terça-feira (26), às 22h30, para montar sua cozinha no meio da Avenida. Palco das escolas de samba, o local tem 530 metros de comprimento e capacidade para receber mais de 30 mil pessoas, cenário ideal para uma prova grandiosa e desafiadora.

Os participantes chegam sem saber o que esperar e logo são surpreendidos por um verdadeiro desfile fora de época, com direito a bateria, ala das baianas, mestre-sala e porta-bandeira. Depois de caírem no samba, a alegria vai se esvaindo quando descobrem qual será o desafio. Os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça explicam que, divididos em dois times, os competidores precisam servir uma feijoada completa, com acompanhamentos tradicionais, para 100 integrantes das agremiações do Grupo Especial. Para auxiliá-los nessa empreitada, eles contarão com a ajuda e mentoria de duas coordenadoras da ala das baianas, que já estão acostumadas a preparar a iguaria para os componentes. A equipe que conquistar o paladar da maioria dos convidados se salva da eliminação.





De volta à cozinha do MasterChef, os perdedores enfrentam uma difícil missão. Dessa vez, os concorrentes terão de levar os jurados direto para a África do Sul ao elaborar um autêntico bunny chow. O prato, que é um pão recheado de curry, surgiu em uma região com muita influência de imigrantes indianos. Fazer tudo do zero demandará técnica e precisão. A escolha dos ingredientes, o preparo, o descanso da massa e o tempo exato de forno são elementos essenciais para um resultado satisfatório. O cozinheiro que entregar a pior versão da receita dará adeus ao tão sonhado troféu.