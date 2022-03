Paulo André e Pedro Scooby se desentendem ao falar sobre brother no BBB

Paulo André e Pedro Scooby tiveram um desentendimento ao falar sobre a postura de um dos participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo). O papo ocorreu na área externa na noite desta terça-feira (7).

Após Lucas afirmar sua escolha ao ficar do lado dos brothers após a formação do Paredão de ontem, e de Gustavo falar sobre seu término com Laís, os brothers começam a falar sobre um outro brother na casa.

"Estranho da parte dele, ele sempre falou que queria fazer as alianças... ele sempre cobrou isso", diz Scooby.





Em seguida, PA se mostrou a favor do brother em questão. O surfista diz para o amigo que não entendeu o ponto de vista dele e eles se desentendem.





"É um caso à parte", diz Paulo André.

Mas Scooby comenta: "É maluco, gosta de ser do contra. Só ele não entendeu, deixa ele..."