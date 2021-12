Paulo Vieira comanda último episódio inédito do Rolling Kitchen Brasil

Enquanto se prepara para estrear no BBB, onde terá um quadro semanal de humor, Paulo Vieira, 29 anos, comandará o último episódio inédito de Rolling Kitchen Brasil, na tela do canal GNT.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No programa desta quinta-feira (23), a cozinha da atração é tomada por uma das maiores paixões culinárias do mundo. Xande de Pilares e Thay Pereira enfrentam Yuri Marçal e Jeniffer Dias na preparação de um sanduíche de carne louca com chips de batata doce e um croque madame com batata frita.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Mediados por Paulo Vieira, os casais tentam agradar os jurados Moacir Santana e Heaven Delhaye para faturar um prêmio de R$ 10 mil, que será revertido em doações para uma instituição da plataforma "Pra Quem Doar". Além da ação, os vencedores levam para casa o troféu do programa.





Na próxima semana, às 10h30, o GNT vai reexibir o primeiro episódio da temporada de Rolling Kitchen Brasil, "Sandubeira". No mesmo dia, às 21h30, vai ao ar o segundo episódio, "Amore mio", que também será reprisado às 16h15 do dia 31. A programação de 2022 ainda não foi anunciada.





Com produção da Endemol Shine Brasil, a atração é exibida no GNT. O reality é baseado no formato "The Rolling Kitchen", criado e produzido por Yomiuri Telecasting Corporation, no Japão, em 2018.

Continua depois da publicidade