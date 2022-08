Paulo Vieira dubla 'Let it Go' e faz sucesso como Elsa no Domingão

A estreia do Lip Sync, novo quadro do Domingão com Huck (Globo), teve um vencedor inquestionável: Paulo Vieira, que fez sucesso com sua dublagem de Elsa, da animação "Frozen - Uma Aventura Congelante".

O Lip Sync é um reality em que famosos dublam músicas conhecidas do público. Os competidores se enfrentam em duas apresentações com direito a um grande show, com figurino, coreografia e balé.

A performance do artista para "Let it Go" foi considerada memorável por quem acompanhou a disputa com a atriz Letícia Colin, que dublou Britney Spear em "Oops"... I Did it Again".



"Paulo Vieira é a melhor coisa que aconteceu na Globo em anos", disse um dos fãs no Twitter. "Não é uma pessoa, é um acontecimento", afirmou uma internauta sobre o humorista. "A Elsa chorando porque o Paulo Vieira fez uma Elsa melhor que ela", comentou outro.



O artista dedicou a vitória a Eloína dos Leopardo e a todas as drags e travestis do centro de São Paulo. "A gente não pode esquecer de onde vêm as coisas. Lip sync é arte delas", disse.



Lyp sync, em inglês, é o termo técnico para a combinação dos movimentos labiais com a voz. A técnica é muito usada em shows de drag queens e travestis.

"Eu leio comentários sobre porque chamam Paulo Vieira para tudo e trabalho duro para essas mesmas pessoas me assistirem e saberem: Ah, é por isso", reagiu o humorista ao sucesso de suas apresentações.

Além de "Let it Go", ele dublou e dançou com as Sheilas do grupo baiano É o Tchan.



A repercussão deixou o nome do humorista entre os mais comentados do Twitter.



"Histórico. Genial", reagiu a concorrente Letícia Colin à interpretação de Vieira. Em seu primeiro número, Colin dublou Ney Matogrosso e rasgou elogios ao cantor.



"Que onda, que honra e que loucura brincar de Ney", disse. Você é uma das minhas maiores referências nessa vida. Desde pequena fico olhando, ouvindo e aprendendo. Você é emoção e dramaturgia. Que elegância, que poder, que intensidade. Você é surreal".



A nota negativa sobre a estreia foi o cinturão de campeão que não serviu no humorista. No entanto, ele fez piada sobre o fato.