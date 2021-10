Pequena Lô vira apresentadora do Teleton e celebra representatividade

Parece que foi ontem que Lorrane Silva, 25, comediante conhecida como Pequena Lô, utilizava da infraestrutura e dos tratamentos gratuitos da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) por conta de uma síndrome rara associada com a displasia óssea. Agora, anos depois, ela será uma das apresentadoras da 24ª edição o Teleton, no ar nesta sexta-feira (22) e sábado (23), no SBT.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Uma honra estar participando, pois já fui paciente e tem muita importância na minha vida. Apresentar significa uma representatividade enorme. Estou feliz e ansiosa", revela a comediante que também é psicóloga.

Continua depois da publicidade





Segundo ela, o público pode esperar mais de sua personalidade divertida no palco. "Pessoas verão no Teleton a gata com seu humor. E pode ser que apareça uma personagem comigo no palco", revela Lô, acostumada a encarnar esquetes para seus mais de quatro milhões de seguidores na internet.





"Tenho desde criança esse sonho de ser apresentadora e realizar será incrível", completa. Junto dela no palco estará a madrinha da campanha Eliana.

Continua depois da publicidade





"Desde que me conheço por gente aprendi que estender a mão a quem precisa é vital. Toda vez que ajudamos alguém a gente se enche de amor, de energias positivas. E é uma experiência que vivo ao longo da vida, na TV e fora dela. Assim que fazemos um Brasil melhor", reforça Eliana.





Além de ambas, outros apresentadores passarão pelos estúdios. Dentre eles os do próprio SBT, como Danilo Gentili e Celso Portiolli, e os de outros canais, tais como Ana Hickmann, Sabrina Sato e Sonia Abrão.





A edição deste ano também terá novidades na parte musical. Será a primeira vez que Pabllo Vittar marcará presença na festa da solidariedade do SBT. Além dela vão aparecer nomes como Simone e Simaria, Ivete Sangalo, Gustavo Mioto, Maiara e Maraisa, Lexa, Joelma, Dennis DJ, Patati e Patatá, Gabi Martins, dentre outros.





Padrinho do Teleton há 23 anos, o cantor Daniel também estará presente. "Música é instrumento, mas percebi depois o que isso tudo representava. E por estar envolvido em campanhas, após a partida do João Paulo, em 1998, virei padrinho do Teleton. A cada chance que tenho agradeço por isso", diz.





A 24ª edição o Teleton tem como meta arrecadar o valor de R$ 30 milhões para que a AACD possa continuar a realizar mais de 200 mil atendimentos gratuitos pelo SUS por ano. Tradicionalmente, empresas ajudam a angariar os fundos, mas os representantes da associação pedem que o público ajude com ao menos R$ 5 para que o montante só com pessoas físicas bata a marca de R$ 12 milhões.





Os meios para doação são o pix com o email [email protected]; pelo site www.teleton.org.br ou pelo telefone de número 0500-12345-05 para doar R$ 5 -(final 20 para R$ 20 ou final 40 para R$ 40).





"O Teleton desse ano tem como tema a inclusão e é um projeto desafiador, pois temos de produzir 13 horas de conteúdo relevante e que incentive pessoas a doarem. Teremos, além da plateia virtual, uma presencial. A proposta é fazer todos se sentirem seguros, todos estarão testados", comenta a diretora Norma Mantovanini.





'É uma missão para vida'

Independentemente de estar ou não contratada do SBT, a apresentadora e atriz Maisa Silva, 19, não abre mão de participar da festa todos os anos. Segundo ela, trata-se de uma missão.





"Muitas pessoas queriam saber se eu participaria, mas é missão para vida independentemente de trabalho. É ação social. Eu amo isso", reforça.





Na edição de 2020, Maisa tinha acabado de se desligar da emissora de Silvio Santos após 13 anos. Na ocasião, no meio dos momentos mais críticos da pandemia, a atração teve de ser remota e sem a afetividade de outros tempos.





"Foi diferente do que estávamos acostumados, mas em 2020 a gente demonstrou carinho de maneiras diferentes, nas mensagens, nas palavras. Em cada história que víamos o amor transbordava. Demos nosso jeito e faremos mais uma vez", define Maisa.





Na opinião dela, falar de inclusão é fundamental nos dias de hoje para levar a reflexões. "Importante pensar que para algumas pessoas as coisas simples do dia a dia podem ser obstáculos. Há palavras que dizemos que podem excluir alguém ou mesmo uma guia não rebaixada que pode atrapalhar", afirma.





A apresentadora finaliza ao apontar mais novidades da edição 2021. "Teremos a ajuda de influenciadores em uma nova maratona virtual. Serão ações com gamers fazendo lives no SBT Games. Serão nove dias de transmissões ao vivo [de 15 a 23 de outubro] e 135 horas de diversão."