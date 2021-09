Programa do Faustão será de segunda a sexta e com bailarinas

O novo programa de Fausto Silva, 71, na Band, terá o retorno das bailarinas do Faustão. Dançando, elas abriram o evento nesta quinta-feira (30) que anunciou as novidades da grade da Band para 2022.

Também foi confirmado que a atração vai se chamar Faustão na Band, e será exibida de segunda a sexta, em horário nobre –provavelmente na faixa das 20h30 às 22h45, o que engloba o espaço ocupado por mais de 12 anos pelo pastor R.R. Soares.

Por questões contratuais, Faustão não esteve presente no anúncio. Cris Gomes, ex-Globo, diretor da nova atração, disse que mais de 300 profissionais de diversas áreas já estão desenvolvendo o programa, que vai rodar o Brasil. "É um dos maiores projetos das nossas carreiras", afirmou ele. Não foram divulgados, porém, quadros e as novidades do Faustão na Band.





Em vídeo, também se pronunciaram Luciana Cardoso, diretora de criação e esposa do apresentador, Beto Silva, que dirigia a Dança dos Famosos, e José Armando Vanucci, responsável pelo texto final do antigo Domingão, além de Leonor Corrêa, irmã de Fausto, que nos últimos anos esteve no SBT, e que voltou a trabalhar com ele, assinando a direção de quadros do novo programa.

Após 32 anos na Globo, o apresentador anunciou a sua saída da emissora em janeiro deste ano. A decisão teria sido tomada após a emissora propor uma mudança no dia de seu programa, para as quintas à noite. Com isso, foi determinado um ano de quadros especiais para marcar sua saída, com o Super Dança dos Famosos.





Mas em junho, a Globo divulgou a antecipação da saída de Faustão do canal. Em comunicado, a emissora afirmou que as partes decidiram juntas pelo distrato antecipado "por razões estratégicas e internas".





Na ocasião, a contratação de Faustão pela Band já tinha sido divulgada. Tiago Leifert substituiu Faustão temporariamente no comando do Super Dança dos Famosos, mas foi Luciano Huck o escolhido para ficar de vez no lugar do apresentador. Ele estreou o Domingão com Huck no dia 5 de setembro.