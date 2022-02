'Quanto Mais Vida': Solano diz que 'aprendeu a rebolar' no corpo de Flávia

Quando estreou "Quanto Mais Vida, Melhor!", na Globo, Mateus Solano, 40, e Valentina Herszage, 23, ficaram preocupados se o público apoiaria a ideia de seus personagens viverem um par romântico, já que em "Pega Pega", novela de 2017 reprisada anteriormente na faixa, eles interpretavam pai e filha.



"Nós ficamos achando que esse país conservador ia execrar o casal, mas vimos que Nelson Rodrigues é realmente o nosso Shakespeare, porque o povo não está nem aí para eu ter feito o pai dela. Eles shippam muito a Flávia e o Guilherme, o #Flagui", diz Mateus Solano.



Valentina também se diz surpresa com a boa receptividade dos espectadores ao romance gato e rato entre o cirurgião e a dançarina de pole dance. "É um casal bem típico da teledramaturgia e que conquista muito o público ao falar sobre esses desencontros", afirma atriz.



Por incentivo dela, o ator conta que até voltou a entrar no Twitter para acompanhar as reações na web ao romance. Uma das perguntas que ele mais recebe é sobre quando Guilherme vai "parar de chutar" a Flávia. "Mas agora o negócio vira, tudo vai mudar", adianta Solano.

O ator se refere a grande virada que vai acontecer em "Quanto Mais Vida, Melhor" a partir deste sábado (26), quando os quatro protagonistas vão trocar de corpos. O cirurgião passará a viver na pele de Flávia, e ela na dele. Da mesma forma, Neném (Vladimir Brichta) vai assumir a personalidade de Paula (Giovanna Antonelli), e vice-versa. "Foi uma loucura muito louca", resume Valentina.



Para Solano, o maior desafio para os quatro foi a novela ter estreado com praticamente todos os capítulos já gravados por causa dos protocolos para evitar a contaminação por Covid. "Por mais que a gente tivesse a ajuda do colega na hora de passar o bastão do personagem e dos diretores e tal, ainda assim, a grande referência é quando vê a imagem no ar. E a gente não pôde se assistir", diz.



"Se eu tivesse a referência que estou tendo agora, faria várias coisas diferentes. Eu não consigo nem chamar o que a gente fez de novela, porque a novela, na minha opinião, ela só existe neste diálogo com o público", acrescenta Solano.



De lado positivo neste novo jeito de fazer folhetins, diz o ator, é poder acompanhar a trama no ar. "E a gente poder estar trabalhando, ainda mais com tanta gente sem emprego no mundo das artes, que é uma categoria que foi muito, muito prejudicada na pandemia", diz.



Na história, a troca de corpos será uma forma de a Morte (A Maia) forçá-los a encarar um exercício de empatia. "O Guilherme no corpo da Flávia vai ter que aprender a rebolar. E ela no corpo dele vai perceber que ser pai não é tão fácil assim e que ser um cirurgião cardíaco exige uma responsabilidade muito grande. A Flávia irá se encantar ainda mais por ele", afirma o ator.



Solano destaca que toda a trama ganha um novo tom cômico. Em uma das cenas, por exemplo, Flávia no corpo de Guilherme precisa ensinar o médico que está no corpo da dançarina a prática do pole dance. "Ficou divertido. Nós tínhamos dublê, mas vai dar para enganar bastante. Posso dizer que eu consegui falar um texto de cabeça para baixo", diverte-se o ator.



Já o Guilherme no corpo de Flávia, compara a atriz, começa e entender que a jovem tem uma relação frágil com o pai e super complicada com a madrasta. Para Valentina, um dos desafios da troca foi mostrar a seriedade dele. "Fisicamente, a postura do Mateus é muito ereta. Ele é mais linha reta, e a Flávia é mais curva, mais fluída, ela está sempre apoiada em alguma coisa no corpo".



Mateus Solano conta que tem pedido desculpas para Valentina nas reportagens em que fala sobre o assunto pela interpretação que deu para a dançarina. "Ela é uma menina forte dentro daquele corpo frágil. Arrisco dizer que eu dei uma fragilidade para ela neste corpo mais forte", analisa, salientando que está ansioso e "morrendo de medo" de ver o resultado de todo o trabalho na TV.



Ambos salientam que a mudança de figurinos ajudou a realizar essa troca. No caso do ator, teve também uma alteração de visual. "A mudança na trama é muito radical. Imagina, de repente, o doutor cardiologista pintar o cabelo de loiro?", destaca.



Eles reforçam também que diferente de filmes como a franquia "Se Eu Fosse Você", em que a troca de corpos é exibida por algumas horas, na novela ela se estenderá por semanas. "Acho que essa é a grande novidade, a grande diferença é você ter isso durante bastante tempo acontecendo", afirma Solano.

"A minha esperança é que o público se permita entrar nessa viagem e divirta-se", conclui Valentina.