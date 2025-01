Que horas começa o Big Day? Saiba tudo sobre a revelação dos participantes do BBB 25

Nesta quinta-feira (9) acontece o tão aguardado Big Day, o dia em que os nomes dos novos participantes do Big Brother Brasil são anunciados. No BBB 25, os concorrentes entrarão em duplas. Mas que horas começa o Big Day?





Segundo a Globo, a identidade dos novos confinados começará a ser revelada no intervalo da novela "Tieta" no Vale a Pena Ver de Novo, após às 17h05, e vai durar até a noite nos intervalos de "Mania de Você".





A divulgação será ancorada da mansão pelo apresentador, Tadeu Schmidt, e um time de comentaristas da RedeBBB.





No Gshow e no Globoplay, o público poderá acompanhar a Maratona Big Day que também vai discutir os perfis anunciados com convidados especiais.