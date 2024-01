Raquele Cardozo, doceira, vence disputa por vaga no BBB 24

A capixaba Raquele Cardozo, 22, foi confirmada no elenco do BBB 24. Ela foi uma das três mulheres selecionadas para entrar na disputa pelos primeiros 18 moradores apresentados na última sexta (5). Junto com A sister entraram outras sete pessoas na nova dinâmica chamada puxadinho.





A capixaba Raquele Cardozo, 22, foi confirmada no elenco do BBB 24 nesta segunda (8). A sister entrou depois de receber xx% do voto do público na dinâmica puxadinho, com isso ela está imune no primeiro paredão da edição.

A nova atividade colocou mais oito pessoas na casa que agora tem 26 competidores. Raquele é uma grande fã do reality. Ela tentou se inscrever outras vezes e mantém conversas (não respondidas) com celebridades nas redes sociais. Uma delas é com o ex-BBB, Gil do Vigor.





A sister está noiva, mas sem data de casamento marcada. Ela e Carlos Eduardo estão juntos há sete anos.





Raquele começou a trabalhar com doces para ajudar a família depois que o pai adoeceu e foi para a UTI. Com o sucesso do empreendimento, ela continuou a exercer a profissão.