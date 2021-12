Ratinho estreia quadro de humor e rola no chão de tanto rir

Estreia na noite desta quarta-feira (1), a partir das 22h15, no Programa do Ratinho (SBT), o quadro Wall Duet Brasil, uma competição que promete surpresas do início ao fim e que faz sucesso em países da Ásia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A atração segue a dinâmica de um reality show com bom humor que vai ao ar toda quarta na emissora. O objetivo é descobrir quem são os músicos misteriosos por trás de um muro.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A expectativa para a estreia é muito grande. É uma responsabilidade enorme e uma oportunidade única poder apresentar um programa como esse que já é sucesso na Tailândia, nos Estados Unidos e em diversos países da Europa", opina Ratinho.





A estreia contará com as presenças dos humoristas Gui Santana, Igor Guimarães e Marlei Cevada além de três cantores famosos. Os artistas convidados farão duetos com os cantores sem saber a identidade deles. Em determinados momentos, poderão tocar e ver partes do corpo para tentar adivinhar quem é.





"Conto com a audiência de todos, porque está realmente imperdível e muito divertido. Eu e toda a equipe caímos na gargalhada diversas vezes. Não tenho a menor dúvida de que todos que assistirem irão se divertir muito", emenda o apresentador que chega a rolar de rir no chão no primeiro episódio.