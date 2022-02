Reação de Jade com permanência de Arthur no BBB 22 viraliza e ganha memes

O paredão que resultou na eliminação de Naiara Azevedo nesta noite de terça-feira (8) foi bastante comentado nas redes sociais. Com apenas 3% dos votos, Arthur Aguiar passou longe de deixar o Big Brother Brasil 22 (Globo), e Tadeu Schmidt fez questão de dizer isso logo no início do seu discurso.

Eis que a reação da líder Jade Picon, responsável pela indicação de Arthur e convicta de que teria feito a escolha certa, foi o momento mais aguardado pelos telespectadores e claro, não escapou dos memes criativos feitos pelos internautas.

"Vou começar sendo direto e reto. Arthur, você não passou nem perto de sair", disse o apresentador do reality show. Neste exato momento a câmera foi direcionada para Jade, que esboçou uma expressão contida, no entanto, decepcionada.





Quando a permanência de Douglas Silvas (38%) veio a tona, Jade ficou chocada e não conteve as caras e bocas. Quem também se surpreendeu com o fato de que Arthur foi o menos votado foi Maria, com quem o ator trava uma inimizade dentro da casa.





Em vários momentos Jade afirmou que acreditava na sua escolha como líder. Mesmo em seu discurso de indicação feito no último domingo (6), a influenciadora disse que seu voto poderia mudar o rumo do jogo e trazer respostas do que o público estava achando. "Acho que ele aí porque é o que eu falei. Ser líder é uma chance de mudar o jogo, mas tem que ser um tiro certo", disse para Laís e Bárbara.

Ao ser questionada pelo próprio Arthur Aguiar no jogo da discórdia na segunda-feira, Jade Picon reforçou seu objetivo estratégico e afirmou: "Se você ficar a gente conversa, se não a gente se fala lá fora". O posicionamento da sister causou desconforto tanto na casa como aqui fora com os telespectadores.





O irmão da influenciadora, que também é uma pessoa pública, Leo Picon, 25, disse que não estava concordando com as atitudes tomadas por Jade e na sua opinião ela foi influenciada pelas outras participantes da casa.





"Ele [Arthur Aguiar] não fez nada de mais, o que aconteceu foi a Laís e a Bárbara no ouvido dela o tempo todo. Deixaram a Jade confusa", escreveu uma internauta. E em resposta, Picon concordou. "Sim.. isso eu falei lá atrás. As companhias, por mais original, forte e não influenciável que você seja, elas te moldam. Não curti o jogo da Jade nessa semana e isso teve muita influência das companhias".





Com a aprovação do público em dia, Arthur Aguiar é apontado como um dos favoritos para chegar na final do reality show. Disposto a jogar e sem fugir das intrigas, o ator vai um pouco na contramão do "BBB do amor".





Os telespectadores se divertiram com a reação de Jade ao descobrir que sua visão de jogo em relação ao Arthur não corresponde com suas expectativas. "A cara de desespero de Jade Picon parecendo que viu Karl Marx levantar da tumba", comentou um internauta. "Foi impecável", compartilhou outra pessoa.