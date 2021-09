Estreia de A Fazenda 13 tem primeiro desentendimento e seis peões na baia

A Fazenda 13 estreou nesta terça-feira (14) em ritmo acelerado. Em seu primeiro episódio, o programa, que dará R$ 1,5 milhão, já teve o primeiro desentendimento entre peões e a primeira prova que definiu a ida de seis competidores para a baia. Assim, eles estão fora da Prova do Fazendeiro, que acontecerá nesta quarta (15).

Os peões participaram de uma dinâmica e a ex-banheira do Gugu Solange Gomes, o cantor Dynho Alves, o ator Victor Pecoraro, a modelo Dayane Mello, o ator Mussunzinho e o cantor Nego do Borel acabaram sendo os primeiros mandados para a baia, o que implica em viver com muito menos conforto.

Na prova, os peões tiveram que expor por que queriam ficar na sede, e os votos de todos definiriam a divisão entre sede e baia. Dayane ameaçou votar em quem a escolhesse, o que gerou desentendimento com MC Gui e Victor Pecoraro, e, posteriormente, mais reclamações.





Já no quarto, a modelo desabafou com Medrado e disse já estar sendo perseguida. "As pessoas vão querer me botar para fora porque, de certa forma, eles acham que eu não tenho direito. Tipo assim: 'Ela, veio lá da Itália'", afirmou. Outras peoas entraram na conversa e discordaram. "Cada um aqui tem suas inseguranças pessoais", disse a ex-panicat Aline Mineiro.

Outros competidores que já mostram insegurança quanto à permanência na Fazenda são Rico Malquíades, Nego do Borel e MC Gui. "O pessoal falava que os primeiros eliminados seriam eu, você ou o MC Gui. Nós somos os três cancelados da edição. Isso vai ser muito bom para mostrar para o povo", disse Rico a Borel.





Prova do Fazendeiro





A primeira Prova do Fazendeiro acontecerá nesta quarta, garantindo a um dos peões imunidade e o direito de mandar para a roça um de seus colegas. A disputa acontecerá em duas etapas, sendo a primeira com quatro peões previamente selecionados, e a segunda, pelos três melhores na primeira parte.





Segundo a apresentadora Adriane Galisteu já adiantou, a prova será de arremesso de argolas. A dinâmica acontecerá antes mesmo da definição do 21º competidor, que será anunciado apenas na sexta-feira (17) e será definido por votação popular. Quatro influenciadores estão na disputa pela preferência do público.





Aos moldes da Casa de Vidro do BBB, o programa mandou quatro influenciadores -Alisson Jordan, Krawk, Maah Tavares e Sthe Matos- para um espaço chamado paiol, onde vão conviver antes de um deles ser escolhido para entrar de fato no programa. Os participantes demonstraram não saber que já estavam sendo avaliados pelo público.