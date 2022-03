Reencontro de eliminados do BBB 22 vira lavação de roupa suja

Para a surpresa dos confinados, os eliminados do Big Brother Brasil 22 (Globo) voltaram ao programa nesta quinta-feira (17) para uma dinâmica da Prova do Líder. O encontro, no entanto, acabou virando uma lavação de roupa suja, com bate boca e acusações.



Os ex-brothers se encontraram para cumprir um desafio especial: indicar um participante direto ao Paredão. "O primeiro emparedado da semana será escolhido pelos jogadores já eliminados do BBB 22" afirmou o apresentador, Tadeu Schmidt, sem dar mais detalhes de como será a dinâmica de escolha.



Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Vyni e Jade Picon participaram de uma dinâmica entre eles antes do início da prova.



Rodrigo, escolhido líder dos eliminados, teve que eliminar um ex-brother da dinâmica. Ele, por sua vez, excluiu Naiara Azevedo, com apoio unânime dos outros ex-participantes. A decisão virando uma entre a cantora, Rodrigo, Brunna, Bárbara, Jade, Larissa e Luciano.

Os eliminados trocaram acusações e demonstraram insatisfações com atitudes um do outro quando ainda estavam dentro de casa. Na sequência, foi a vez de Vyni bater boca com Larissa. Os ex-brothers citaram vídeos e comentários feitos uns para com os outros após eliminações, coerência e incoerência e falta de diálogo.



Rodrigo Mussi e Naiara Azevedo começaram a discussão após a cantora dizer que 'estava com ranço' do ex-bbb. Depois da dupla, foi vez de Naiara brigar com Bárbara Heck e Jade Picon.



Bárbara disse que viu, ao sair da casa, vídeos de Naiara falando mal sobre sua permanência dentro do BBB e que não gostou do que foi dito pela cantora fora do Big Brother.



Larissa foi 'votada' por Vyni após o rapaz dizer que ela não se baseou na verdade por votar nele. A pernambucana não gostou de 'ser chamada de falsa', segundo ela.



Naiara e Larissa também discutiram dentro do programa, depois que Jade disse que a sertaneja teria pedido um camarim apenas para ela, as outras pessoas votaram para que Naiara não fizesse parte do 'jogo dos eliminados'.



Agitada, Naiara brigou com quase todos os ex-eliminados e ouviu de Bárbara Heck que 'ela criou uma personagem para chegar na dinâmica'.