Reprise de 'Mulheres de Areia' esconde mamilos em abertura e gera comentários nas redes sociais

Veja como está o elenco de 'Mulheres de Areia' hoje





"A noite vai ter lua cheia", cantava Pepeu Gomes na abertura da novela "Mulheres de Areia" em 1993. A trama escrita por Ivani Ribeiro, que conta a rivalidade das gêmeas Ruth e Raquel, tornou-se um clássico da teledramaturgia nacional, e a Globo aposta pela quarta vez em reprisar a produção nas tardes da programação da emissora.

Glória Pires foi a protagonista da trama e brilhou ao interpretar duas personagens tão distintas não apenas em seu comportamento, mas também no olhar e no tom de voz. A atuação da atriz é lembrada e elogiada pelos colegas e a fez entrar definitivamente para o time de grandes estrelas da casa. Guilherme Fontes foi o intérprete do ao mocinho Marcos e sempre destacou a parceira com a colega de cena. Em entrevista recente sobre o retorno do clássico, ele também reforçou que a união de um bom texto com uma equipe competente foi determinante para o êxito da trama. "A novela tinha tudo para dar certo e deu", reconheceu o ator.





Tonho da Lua foi outro personagem memorável de "Mulheres de Areia". "Sem dúvida, o maior desafio ao interpretar um personagem tão complexo e marcante foi estudar o texto. O texto é um clássico da nossa teledramaturgia e requer muita atenção por parte do ator", afirmou Marcos Frota. A novela também contava com Susana Vieira (Clarita), Paulo Betti (Vanderlei), Humberto Martins (Alaor), Vivianne Pasmanter (Malu) e Isaura (Laura Cardoso) no elenco. Todos comemoraram o retorno da trama.





Paul Cortez (Virgílio) e Paulo Goulart (Donato) também integravam o elenco da novela. Enquanto o primeiro faleceu em 2006, vítima de câncer no pâncreas, o segundo nos deixou em 2014, também vítima da doença, porém em outro órgão: os rins. Nicete Bruno (Juju), Sebastião Vasconcelos (Floriano), Adriano Reys (Oswaldo Sampaio), Irving São Paulo (Zé Luís), Carlos Zara (José Pedro Vieira - Zé Pedro), Antônio Pompeo (Servílio Martins), João Carlos Barroso (Daniel), Serafim Gonzalez (Garnizé) e Germano Filho (Ataliba) também morreram.





A versão de "Mulheres de Areia" produzida pela TV Globo é um remake. A versão original foi exibida entre março de 1973 e fevereiro de 1974 pela extinta TV Tupi. Eva Wilma interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, enquanto Carlos Zara e Gianfrancesco Guarnieri interpretaram Marcos e Tonho da Lua, respectivamente.