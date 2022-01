Rodrigo Lombardi diz que demorou para ir ao Lady Night por se achar 'lento'

O ator Rodrigo Lombardi, 45, será o primeiro convidado do programa Lady Night (Multishow), que volta a programação da Globo nesta quinta-feira (20), com episódios de 2020 e 2021, após o BBB 22. Ele revela que não aceitou de primeira o convite por se achar devagar para as piadas e brincadeiras de Tatá Werneck, 38.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Sou lento, por isso demorei um pouco para aceitar, pois achava que não conseguiria. O Lady Night é muito legal de assistir, mas como participar de um programa com alguém tão veloz como a Tatá, eu sendo tão lento?", relembra o galã, que atuou em novelas como "Verdades Secretas 2" (Globo).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Lombardi diz que pessoas próximas o incentivaram a aceitar o convite, e que então foi "perdendo o medo e me lembrando que o que mais gosto no programa é que quanto mais desconcertante é, melhor fica". Ele ainda disse que amou sua participação.





"Porque Tatá é muito, mas muito generosa, inteligente, sagaz, linda e com uma capacidade de rir de si mesma que deixa todo mundo à vontade", completou o artista. Os programas serão exibidos na TV Globo após a edição de quinta-feira do BBB 22.





Segundo comunicado oficial da emissora, nesta leva de programas, serão exibidos episódios das 5ª e 6ª temporadas, que já passaram no Multishow entre os anos de 2020 e 2021. Entre os convidados mais marcantes estão nomes como os ex-BBBs Gil do Vigor, Juliette e Fiuk, que rendeu polêmicas nas redes sociais.

Continua depois da publicidade





A seleção da vez traz também os atores Ary Fontoura, Ágatha Moreira e Rodrigo Simas, além dos apresentadores Xuxa, Marcos Mion e Luciano Huck. Com Xuxa, Tatá não poupou brincadeiras sobre a Record, citada também na conversa com Mion.