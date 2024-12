Sacha Bali é o campeão do reality 'A Fazenda 16'

Sacha Bali é o campeão da 16ª edição da Fazenda. O ator venceu a final contra Yuri Bonotto, Gui Vieira e Sidney Sampaio.



Em sua trajetória na casa, Sacha fez vários inimigos, mas eliminou um por um, como Zé Love, Babi Muniz e Gizelly Bicalho. Ao longo do programa, ele enfrentou oito roças e manteve o favoritismo perante o público, sendo, em todas, o mais votado para permanecer na casa.

Na final, Gui foi o quarto colocado, com 6% dos votos, Yuri ficou em terceiro lugar, com 18% dos votos e Sidney foi o vice-campeão, com 23%. Sacha teve 50% dos votos.



O vencedor levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões e o vice ganhou um carro.