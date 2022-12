Sandy canta 'Nothing Else Matters', do Metallica, e leva Mion às lágrimas

A participação de Sandy no "Caldeirão" deste sábado (3) não passou despercebida. No programa, a estrela surpreendeu os participantes ao cantar "Nothing Else Matters", do Metallica, e levou Marcos Mion às lágrimas.





Fernanda Rodrigues foi uma das pessoas que se surpreendeu com o talento da amiga. "Por essa eu não esperava!", anunciou a atriz.

Assim como a atriz, os telespectadores se encantaram com a performance de Sandy. No Twitter, fãs comentaram sua surpresa ao ver a apresentação da famosa.





A cantora também trouxe emoção no "Caldeirão". Após cantar sua canção "Areia", a artista arrancou lágrimas do apresentador Marcos Mion.

Além de "Areia", música que canta com o marido Lucas Lima, Sandy também cantou "Voltar Pra Mim", canção em parceria com Ludmilla.