SBT marca data e estabelece horário para exibição diária de 'Chaves'

Os fãs de Chaves podem comemorar. Nesta terça-feira (5), o SBT anunciou a data da volta da série à programação: dia 18 novembro. O horário também foi definido pela emissora, que vai exibir a atração diariamente, às 18h30.





Por causa da entrada de Chaves na grade, o SBT mudou o horário da novela "A Caverna Encantada", escrita por Iris Abravanel. A trama infantil vai entrar na faixa das 19h45.





O SBT fechou um contrato com a Televisa para reexibir os programas cômicos mexicanos após quatro anos. Além da TV aberta, alguns episódios serão disponibilizados no +SBT, o serviço de streaming da empresa. O canal Globo e Amazon Prime Video, que também mostravam as séries até 2020, negociam o retorno também.





Em setembro, após quatro anos de um bloqueio imposto pelos herdeiros do criador dos programas, Roberto Gómez Bolaños, o programa voltou ao ar em outros países.





