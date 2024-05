SBT marca estreia de novela infantil de olho no público que não quer ver futebol na Globo

O SBT definiu a data de estreia de sua próxima novela infantil. Intitulada "A Caverna Encantada", a produção exibirá seu primeiro capítulo no dia 29 de julho, uma quarta-feira à noite, a partir das 20h45.



O dia não foi escolhido de forma aleatória. Nas quartas, a Globo termina mais cedo "Renascer", sua novela das nove, e transmite jogos do futebol brasileiro. O objetivo é conseguir pegar esse público que não gosta de partidas.

À reportagem, o SBT confirmou a informação. A trama conta a história de Anna (Mel Summers), filha do médico e também missionário Paulo (Elam Lima). O pai recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo.



Paulo deixa a filha Anna num colégio interno no interior de São Paulo e garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna. Anna decide investigar os motivos sobre o sumiço do pai e acaba descobrindo coisas surpreendentes sobre seu passado.

"A Caverna Encantada" será novamente escrita por Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos. A produção será totalmente feita pelo SBT. Sua antecessora, "A Infância de Romeu e Julieta", era uma coprodução com o Amazon Prime Video.



Outro ponto é que o SBT fará menos capítulos para a produção. A previsão é que "A Caverna Encantada" tenha cerca de 250 capítulos, bem menos em relação as outras tramas da casa, como "As Aventuras de Poliana" (2018-2020), que passaram de 500 dias de exibição.



No elenco de "A Caverna Encantada", estão nomes como Luiza Tomé, Rosi Campos, Miguel Coelho, entre outros.