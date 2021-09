Show do Milhão retorna ao SBT com apresentação de Celso Portiolli

Após ficar 12 anos fora do ar, o programa clássico de competição Show do Milhão voltará à tela do SBT. Apresentada por Celso Portiolli, 54, a nova temporada terá 13 episódios e estreia nesta sexta-feira (3) às 23h15, e pretende manter a mecânica do clássico antes apresentado por Silvio Santos, 90.

"Tem muito a ver com os programas que eu apresento, todos tem perguntas e respostas e valem prêmios", reflete o apresentador. Ele diz que carrega a responsabilidade de comandar o programa antes comandado por Silvio, mas relembra que já fez isso em outras ocasiões, como o Passa ou Repassa.

"É um troféu, depois de 25 anos no SBT apresentar o Show do Milhão", completa o apresentador. O novo programa terá o mesmo formato do original. Serão feitas 16 perguntas na trilha até chegar ao milhão e os competidores poderão contar com as quatro ajudas já conhecidas: Cartas, Placas, Universitários e Pulos.

"Me senti muito bem no palco", afirma Portiolli, completando ao dizer que a responsabilidade é a mesma em todos os seus programas, porque tem a oportunidade de fazer "o que eu amo, que é comunicação".



Fernando Pelegio, diretor de Planejamento Artístico e Criação do SBT, diz que o Show do Milhão vem para acompanhar as mudanças das últimas décadas. "O celular e os aplicativos mudaram o mundo", pontua. "Não tenho dúvida que vai ser a mesma febre que foi na década de 1990 e na década de 2000."

Para acompanhar as mudanças da tecnologia no mundo, o programa será disponibilizado no canal do YouTube da emissora após a exibição na televisão e também terá um jogo disponível no site SBT Games. "O programa nunca foi tão bem embalado como está sendo nessa fase", conclui Fabiano Wicher, diretor programa.

Além disso, uma maneira de participar do programa é realizar uma transação acima de R$ 50 pelo aplicativo ou cartão do PicPay, e isso dará um número, que ao ser sorteado dá a oportunidade de participar da competição. Os sorteios serão feitos a cada 15 dias, pela Caixa Econômica Federal.



A cada semana, o programa receberá 12 participantes, clientes sorteados via promoção realizada pelo patrocinador. "Ter a inovação do PicPay é motivo de muito orgulho", completa Fred Müller, diretor comercial da emissora, sobre o patrocínio exclusivo.

"Ficar 12 anos sem esse formato maravilhoso achei um pecado", complementa Pelegio. Ele comenta que já tinha o desejo de trazer de volta o programa, já que a última edição foi em 2009. "Diz muito sobre o que é o SBT."

Portiolli diz que o jogo está na memória afetiva do público. "Esse programa faz parte da família brasileira, vejo nas redes sociais que muita gente ainda joga", comenta, "o povo adora programas de perguntas e repostas, ainda mais com um prêmio maravilhoso desse".