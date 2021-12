Tadeu Schimdt e Boninho vistoriam obras na casa do BBB22; assista!

Tadeu Schimdt compartilhou um vídeo em que aparece ao lado de Boninho, em frente à a casa do BBB (Big Brother Brasil) 2022. Schidmt será o apresentador do reality no próximo ano.

Na legenda, o apresentador escreve "Bora Boninho, Bora Dourado". Rodrigo Dourado é o diretor e aparece no final do vídeo.

A postagem oficial é do perfil de Boninho, que escreveu : "Estamos cuidado de tudo! Mas paramos para receber o dono da casa @bbb #bbb22 @tadeuschmidt com nosso diretor Rodrigo Dourado".







No vídeo, é possível ver um placa que diz "Big Brother Brasil 22 - frente casa".





Nos comentários, os internautas comemoram. "Não aguento tanta ansiedade", escreve uma. Outro diz "começa logo BBB".

