Tadeu Schmidt aprendeu frase em libras de última hora

Tadeu Schmidt, 47, usou as redes sociais nesta quarta (2) para agradecer as pessoas que o ajudaram a mandar um recado em libras durante seu discurso de eliminação no paredão de terça-feira (1º). Segundo o apresentador do BBB 22 (Globo), a ideia surgiu de última hora.

Bruna Vianna Arruda e Luis Felipe Ramos, marcados na publicação feita pelo jornalista em seu perfil do Instagram, acataram ao pedido do apresentador com a "maior boa vontade", segundo ele. Schmidt também chamou de "sensacional" a língua de sinais.

"Aqui vai um agradecimento a @brunaviannaarruda e ao @fifacachopao que me ajudaram a fazer a penúltima frase do discurso de ontem em Libras. Um pedido em cima da hora, atendido com a maior boa vontade! Obrigado, queridos. A Língua Brasileira de Sinais é sensacional", escreveu.





O momento especial emocionou os telespectadores e os próprios participantes. Jessilane, que estava no paredão com Natália e Rodrigo, é a única da casa que entendeu o recado do apresentador. A professora de biologia de 26 anos é ativista pela inclusão de surdos na educação.





"Ele me pediu pra ficar calma", disse ela aos colegas de confinamento. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o ASSP (Presidente da Associação dos Surdos de São Paulo), Jorge Suede, 26, afirmou que a frase dita pela língua de sinais por Schmidt foi um tanto quanto confusa, mas ainda assim emocionante e importante para a representatividade.

"Depois de conversar com meus amigos surdos, chegamos à conclusão de que ele quis dizer: 'Professora, as mulheres ficam, as mulheres ficam, você fica'. Ficou um pouco confuso, porém como é o Tadeu, eu perdoo", disse o ativista.