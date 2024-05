Téo José volta à Band após seis anos e narrará jogo do Santos na Série B do Brasileirão

O narrador Téo José está de volta à Band após seis anos. Com passagem marcante pela emissora entre 2006 e 2018, o locutor acertou seu retorno nesta terça-feira (21) como um reforço para as transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro.



A informação foi confirmada pela Band à reportagem. A reestreia já está definida. Téo será a voz de América-MG x Santos, que será transmitido na próxima sexta (24) pela emissora para todo o Brasil, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Além de Téo José na narração, os comentários serão de Rafael Oliveira e de Neto. Téo deverá fazer outras transmissões da segunda divisão do futebol nacional ao longo do ano.



Téo José estava fora das transmissões de TV aberta desde que saiu do SBT em março, após uma passagem de quase quatro anos na emissora de Silvio Santos.

Sua ligação com a Band nos últimos meses já estava forte. Hoje, Téo é diretor de esportes da TV Sucesso, afiliada da Band em Goiás, e apresentador da versão local do Jogo Aberto.



Junto com as funções de diretor, Téo José também tem se dedicado ao streaming, onde narra jogos da Liga Nacional de Futsal no YouTube e ao Zapping, streaming que exibe a Série C do Campeonato Brasileiro.



Em sua primeira passagem pela Band, que durou 12 anos, Téo José cobriu dois Jogos Olímpicos (2008 e 2016) e duas Copas do Mundo. No Mundial de 2014, foi o titular da emissora e comandou jogos da seleção brasileira, substituindo Luciano do Valle após sua morte.