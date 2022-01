Thaís Fersoza volta à Globo após 19 anos como apresentadora do The Voice+

A atriz Thaís Fersoza, 37, mulher do cantor Michel Teló, 40, volta à Globo após 19 anos para apresentar os bastidores do The Voice+. A segunda temporada do reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos estreia dia 30 de janeiro e será comandada por André Marques.



"Voltar à TV Globo é muito gostoso. É uma emoção, é minha história, é um reencontro comigo, porque foi onde eu comecei a carreira com 12 anos. Naquela época era o sonho da minha vida estar na TV. Eu me sinto voltando para casa, para um lugar de carinho, de acolhimento, de lembranças. Ser apresentadora do 'The Voice+' é uma honra", diz a atriz.



Esta não é a primeira vez que a atriz trabalha com Marques. Na novela juvenil "Malhação" ela interpretou a Carla que se envolvia com Mocotó (André Marques), um dos personagens mais lembrados do folhetim.

O apresentador falou que está muito feliz de voltar a trabalhar com Thaís. "Eu conheço a Thatá há mais de 20 anos, quando fizemos juntos 'Malhação', e nossos personagens tinham um namorico. Além disso, ela é casada com o Teló que eu tive o prazer de conhecer também. Thatá é mega talentosa e, sem dúvida, chega à família Voice para somar", elogia André.



Thaís diz que é um presente voltar como apresentadora na emissora onde começou sua carreira de atriz e em um programa sensacional como o The Voice+. "A expectativa é altíssima. Eu acho o programa sensacional. É um programa para toda a família, para todas as idades, é atemporal. É um programa que emociona, reúne a família em frente à TV para torcer, vibrar e se emocionar. E, particularmente, fala muito comigo."

A atriz afirma que a coisa mais linda é ver pessoas dessa geração subirem ao palco do The Voice+ para realizar sonhos antigos. Segundo ela, nunca é tarde para começar e fazer parte disso está sendo muito emocionante para ela. "Estou muito feliz de poder fazer parte disso, de estar pertinho das pessoas, de poder viver essa emoção com cada um."



Com um canal no YouTube que fala de maternidade e filhos, Thaís afirma que vai ser incrível ouvir os participantes com mais de 60 anos dividindo suas histórias e sonhos. "Sinto que minha volta para a TV não podia ser de forma mais especial, em um programa tão emocionante e que lida com os sonhos... é super gratificante!"