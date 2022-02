Tiago Abravanel aperta o botão e desiste do BBB 22

O ator Tiago Abravanel aperta o botão ao lado e, em seguida, entra no Confessionário neste domingo (27). Quando Abravanel aperta o botão, uma sirene apita por toda a casa e os brothers se assustam e o veem entrando no Confessionário. O brother apenas afirma que acabou para ele.





No momento em que o brother deixa o BBB 22, alguns estão na sala e ficam sem reação. Um pouco depois, Lina fica desorientada na parte exterior da casa e até grita o nome de Tiago. Arthur chora muito quando descobre que Abravanel não está mais na casa. "Desculpa, Ti. Desculpa", diz o brother.





Larissa chora muito no Quarto Lollipop e afirma que a desistência do brother é culpa sua. Laís, Eslovênia e Jade conversam com a sister. Laís destaca que a desistência de Tiago não é sobre Larissa. Jade afirma que ninguém está passando por cima do sonho de ninguém.

A voz do Big Boss avisou sobre a desistência de Abravanel às 15h. "Agora é menos um na disputa."





Os brothers seguem conversando sobre a desistência de Tiago. Todos afirmam que o brother falou muitas coisas para eles na festa de sábado (26), "como se fosse uma despedida".